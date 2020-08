La volpe che rubava le scarpe (Di sabato 1 agosto 2020) La Bbc racconta che nel sobborgo di Berlino Zehlendorf gli abitanti avevano denunciato la scomparsa notturna di scarpe infradito e da ginnastica che venivano lasciate in giardino. Alla fine un abitante del sobborgo ha individuato il colpevole beccandolo in flagranza di reato, ovvero con una infradito blu in boccata: si trattava di una piccola volpe che nel tempo aveva accumulato un centinaio di paia di scarpe. Fuchs, Du hast die Schuh gestohlen…In #Zehlendorf wurden mehr als 100 Schuhe von einem Fuchs gemopst. Die ganze Geschichte morgen @TspCheckpoint. (: Christian Meyer) pic.twitter.com/pjnKhvobOa — Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) July 26, 2020 Nelle foto pubblicate su Twitter la volpe appare come piuttosto magra e malmessa. Leggi anche: «Ho un amico che forse ha avuto un contatto ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : La volpe che rubava le scarpe - clikservernet : Scarpe e ciabatte sparivano nella notte: si scopre che il ladro è una volpe, nella sua tana un centinaio di calzatu… - Noovyis : (La volpe che rubava le scarpe) Playhitmusic - - Noovyis : (Scarpe e ciabatte sparivano nella notte: si scopre che il ladro è una volpe, nella sua tana un centinaio di calzat… - rossellaarchimi : RT @darveyfeels_: Questo 2020 con i due reality di punta ci ha fatto conoscere e apprezzare due donne come Adriana Volpe e Manila Nazzaro v… -

Ultime Notizie dalla rete : volpe che La volpe che rubava le scarpe next Ogni Mattina, "senza fare la fi***": Aurora Ramazzotti, l'indiscrezione di Roberto Alessi sulla "figlia di papà"

Elogio di Roberto Alessi ad Aurora Ramazzotti. Nella sua rubrica su Novella 200, il giornalista ha voluto parlare della figlia di Eros Ramazzotti, nuova inviata di Ogni Mattina, il programma di Tv8 co ...

Weekly Beasts

Alcuni degli animali che valeva la pena fotografare in settimana sono mucche e capre in procinto di essere vendute per l’importante festa musulmana dell’Eid al-Adha, la cosiddetta “festa dello sgozzam ...

Elogio di Roberto Alessi ad Aurora Ramazzotti. Nella sua rubrica su Novella 200, il giornalista ha voluto parlare della figlia di Eros Ramazzotti, nuova inviata di Ogni Mattina, il programma di Tv8 co ...Alcuni degli animali che valeva la pena fotografare in settimana sono mucche e capre in procinto di essere vendute per l’importante festa musulmana dell’Eid al-Adha, la cosiddetta “festa dello sgozzam ...