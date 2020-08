La vita in diretta Estate, Andrea Delogu lascia lo studio. Marcello Masi: “Si è arrabbiata?” [FOTO] (Di sabato 1 agosto 2020) Andrea Delogu lascia lo studio de La vita in diretta Estate: il motivo In questa nuova edizione de La vita in diretta Estate i due padroni di casa Andrea Delogu e Marcello Masi, soprattutto nei minuti finali mettono in scena dei simpatici siparietti. In poche parole un modo alternativo per salutare il pubblico di Rai Uno che li ha seguiti per un paio d’ore. Ma nella puntata di giovedì 30 luglio 2020 la gag è stata abbastanza accesa. L’ex direttore del Tg2 ha detto alla collega di volersi mangiare un piatto di spaghetti, ma l’ex iena non era assolutamente d’accordo. La ragione? Tutto dipende da una dieta. Infatti la ... Leggi su kontrokultura

