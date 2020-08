La vera drammatica storia dietro l'iconico vestito di nozze di Lady Diana (Di sabato 1 agosto 2020) Era il 29 luglio del 1981, il giorno delle nozze del secolo. Lady Diana Spencer si apprestava a sposare l’erede al trono d’Inghilterra, il principe Carlo. Un giorno importante per lei, che voleva per l’occasione indossare un abito romantico e ampio, mentre avanzava per la St. Paul’s Cathedral. La sua attenzione si era posata su un vestito di grande impatto e i suoi designer, Elizabeth e David Emmanuel, hanno osservato la salute fisica della principessa peggiorare, nell’evoluzione di quell’abito. Lo raccontano a Diane Clehane, autrice della biografia Diana: The Secrets of Her Style. Lady decise di affidarsi a questi stilisti poco conosciuti perché rapita dal fascino del vestito visto indosso a una modella. Per lei ... Leggi su huffingtonpost

I saldi post-lockdown, 140 euro a famiglia: «Basta promozioni»

Saldi 2020, questa volta niente conto alla rovescia. Per scaramanzia, dicono i commercianti, ma non solo. Conti alla mano la speranza è quella di rifarsi della drammatica stagione primaverile che molt ...

