La vedova Tortora: "La strage di Bologna? Non credo furono i Nar" (Di sabato 1 agosto 2020) A quarant'anni dalla strage di Bologna la verità giudiziaria sull'attentato che sconvolse l'Italia continua a far discutere. «Ci sono dubbi enormi sulla colpevolezza di Mambro e Fioravanti, dubbi che oggi sono aumentati. Ormai questo è il Paese delle grandi inchieste e dei grandi colpevoli, ma poi dei grandi misteri. Conosco i progressi delle indagini, e non mi pare che portino alla verità suffragata dai processi». A dirlo all'AdnKronos è Francesca Scopelliti, moglie di Enzo Tortora, che da anni conduce battaglie garantiste insieme ai radicali. «Conosco Mambro e Fioravanti da anni - spiega -, sono delle persone che si sono fatte carico delle loro responsabilità, hanno dichiarato le loro colpe, e allora rispetto a delle dichiarazioni così schiette, non capisco perché ... Leggi su iltempo

tempoweb : le verità nascoste #stragedibologna #bombastazione #nar #anniversario #1agosto -