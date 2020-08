La terza rata da mille euro del bonus professionisti nel decreto Agosto (Di sabato 1 agosto 2020) Ci sarà anche che il governo si appresta a varare dopo aver incassato lo scostamento di bilancio e che dovrebbe andare in consiglio dei ministri la prossima settimana. Il sussidio interessa una platea teorica di 400mila persone che, spiega oggi il Messaggero, avevano ricevuto 600 euro come rata relativa al mese di marzo e – solo lo scorso giugno – altrettanti come seconda riferita sempre virtualmente ad aprile. Dopo l’erogazione da parte delle Casse professionali di quella tranche, automatica per chi aveva già ricevuto la prima e su richiesta per gli altri, sull’intera vicenda era calato il silenzio. Di fatto, il decreto interministeriale a cui toccava ripartire le risorse (650 milioni aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati con il decreto Cura-Italia) e definire le ... Leggi su nextquotidiano

RiccardoCascia4 : @PinoVaccaro77 @IannielloBruno Basta che non si venda al Napoli.. Ieri ho sentito parlare di 25 + 6 di bonus per Un… - culopazzo : breve storia triste l'azienda regionale per il diritto allo studio dell'Emilia-Romagna mi doveva erogare la terza r… - Rebolia : @badmonta E io la terza rata Tari Siracusa 2020 - aspringdayy : Sono arrivate le rate da pagare per il terzo anno e non sono piú tre ma cinque, spero che questo significhi la sudd… - wesud_news : L’Unical non annulla la terza rata dopo i mesi di lockdown e gli studenti contestano -

Ultime Notizie dalla rete : terza rata Bonus professionisti: ad agosto terza rata da 1.000 euro Il Messaggero Bonus professionisti: ad agosto terza rata da 1.000 euro

C’è anche la terza rata dell’indennità riservata ai professionisti iscritti agli Ordini tra i nodi che il governo deve risolvere in vista del “decreto agosto”, che andrà in Consiglio dei ministri la p ...

Scadenza Tari, cambiano le date: quando si paga città per città

A Torino l’amministrazione ha fato slittare tutte le scadenze: quella del 30 aprile è stata richiesta il 10 luglio, quella del 29 maggio scadrà a breve il 5 agosto mentre quella in calendario il 30 gi ...

C’è anche la terza rata dell’indennità riservata ai professionisti iscritti agli Ordini tra i nodi che il governo deve risolvere in vista del “decreto agosto”, che andrà in Consiglio dei ministri la p ...A Torino l’amministrazione ha fato slittare tutte le scadenze: quella del 30 aprile è stata richiesta il 10 luglio, quella del 29 maggio scadrà a breve il 5 agosto mentre quella in calendario il 30 gi ...