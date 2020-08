La storia infinita: il cavallo è morto per davvero durante le riprese? (Di sabato 1 agosto 2020) Una celebre leggenda urbana legata al film La storia infinita riguarda il destino del cavallo usato durante le riprese della scena nelle Paludi della Tristezza. Una celebre leggenda urbana legata al film La storia infinita riguarda il destino del cavallo usato durante le riprese. Si vocifera infatti da anni che sia veramente morto mentre si girava la scena delle Paludi della tristezza, dove l'equino sprofonda nelle sabbie mobili. La risposta è no. La diceria continua a circolare in rete nonostante Noah Hathaway abbia continuamente smentito la cosa già nel 1984. Ai tempi, infatti, il giovane interprete di Atreiu fu intervistato da una rivista tedesca (pur essendo recitato in inglese, il ... Leggi su movieplayer

