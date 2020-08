La storia del conto in Svizzera di Fontana “dimenticato” nella dichiarazione dei redditi 2016 (Di sabato 1 agosto 2020) Repubblica racconta oggi un particolare curioso nella vicenda del conto in Svizzera di Attilio Fontana: il governatore non menzionò i conti esteri quando prese possesso dei beni della madre. Ma il suo legale spiega che fece successivamente un’integrazione ed è tutto in regola: Repubblica è venuta in possesso della prima dichiarazione di successione presentata da Fontana all’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2016, otto mesi dopo la morte della madre. E tra i cespiti ereditari elencati, il conto di Lugano con i 5,3 milioni di euro non c’è. Apparirà soltanto diversi mesi dopo. Perché? … A giugno del 2015 la signora Fontana muore. ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : storia del Storia del gusto. A tavola con i filosofi (2018) di F. Bonalumi - Recensione State of Mind Castrovilli: “Darò tutto per la maglia viola. Felice per Iachini. Ci aspetta un grande futuro”

Castrovilli: “la Fiorentina è un club importantissimo con una grande storia ed un grande futuro davanti. Darò tutto per la maglia viola” Parla così il talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli alla ...

Cineteca Milano vince la luminosità delle giornate estive con Epson

È partita con successo l’iniziativa Cinemobile Summer Tour 2020 di Cineteca Milano per portare il cinema all’aperto anche laddove le sale cinematografiche rimangono chiuse. E grazie alla potenza del l ...

