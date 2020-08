Là sotto, quel buco: Elisabetta Gregoraci nella cava, un terremoto sexy. Occhio al dettaglio | Guarda (Di sabato 1 agosto 2020) Mamma mia, Elisabetta Gregoraci. La ex di Flavio Briatore torna a incantare su Instagram, dove pubblica una foto ad altissimo tasso erotico, direttamente dall'interno di una cava di bauxite, almeno stando a quel che scrive sul social. E così eccola, tra pietre rossicce, vestita soltanto di un costume intero nero con uno squarcio all'altezza dell'ombelico a renderlo impareggiabilmente sexy. Sguardo serio dritto in camera, è impossibile resistere a questa Gregoraci. Impressionante lo stacco di coscia, a impreziosire una gamba tonica, slanciatissima e muscolosa. Non c'è niente da dire: trattasi davvero di scatto d'autore. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : sotto quel Butta un calzino "stupefacente" dalla finestra, ma sotto ci sono i poliziotti: pusher arrestato MilanoToday.it Inter, fari puntati su Gosens. E quel retroscena su Zapata...

La Serie A è ripartita per un finale di stagione rovente, due mesi di calcio come mai prima d'ora per permettere al campo di dare i verdetti. E quale modo migli ...

Agli arresti domiciliari, spacciava sotto casa a Torino

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato a Torino per per violazione della Legge sull’Immigrazione e per evasione. Una pattuglia della polizia si è fermata in via Bologna notando un uomo che telefonava ...

