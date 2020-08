La Sicilia ha paura dei migranti: 28 nuovi positivi, Conte assente (Di sabato 1 agosto 2020) Altri nuovi contagi tra i migranti e i numeri del bollettino giornaliero salgono vertiginosamente. 28 nuovi positivi a Porto Empedocle. La Sicilia ha paura dei nuovi positivi tra i migranti. I centri di accoglienza sono pieni, fa caldo e la situazione sanitaria è in pericolo. In più molti dei migranti risultati contagiati dal Covid, al primo tampone fatto a Lampedusa, erano negativi. Il ministro Lamorgese ha ammesso la situazione grave e “inacettabile”, ma il suo ‘capo’, il premier Conte, non ha ancora detto una sola parola sul dramma degli sbarchi se non con frasi di circostanza e da copione. La Sicilia ha paura, ... Leggi su chenews

Lamorgese: «Rimpatri dei migranti con aerei e navi. Nessuno sarà regolarizzato»

Rimpatri dei tunisini anche con le navi e controlli intensificati per gli stranieri che giungono in Italia. Nel momento di massimo allarme per gli sbarchi e la curva dei contagi che riprende a salire, ...

Migranti e blocchi navali, si rompe il fronte dei 5s "No pregiudizi ideologici"

Se anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle legittimano i blocchi navali, vuol dire che la misura è davvero colma. A parlare è il sindaco di Porto Empedocle, una delle città che sta sopportando il m ...

