La sconfitta finale non getta ombra sulla stagione straordinaria dell’Atalanta (Di sabato 1 agosto 2020) Terzi e (almeno) ai quarti. Alzi la mano chi non avrebbe messo la firma per una stagione del genere lo scorso settembre. Un girone di ritorno dove l’Atalanta ha perso due sole partite, la prima e l’ultima: in mezzo ci ... Leggi su ecodibergamo

LazioChannel : #1agosto #NapoliLazio - Così Simone #Inzaghi al fischio finale del San Paolo - Bea_Mary84 : @Mirkobest @EndlessMambre Il Lione veramente ha giocato ieri sera la finale di Coppa di Francia col Psg e anche dis… - ayrvian : @ggargiulo3 Pure Consigliere di Stato ! E bravo Gargiulo???????? Non ci arrivi a capire che, qualsiasi sia il segno del… - ShootersykEku : #Chamions,ritorno quarti di finale #JuveLione,andata 0-1,nella squadra francese da tenere d'occhio i n° 9-10 e port… - sportli26181512 : Lione, Garcia punta la Juve: “Obiettivo quarti, se miglioriamo in attacco...”: Lione, Garcia punta la Juve: “Obiett… -

Ultime Notizie dalla rete : sconfitta finale La sconfitta finale non getta ombra sulla stagione straordinaria dell'Atalanta L'Eco di Bergamo Inzaghi amaro: "Siamo quarti, peccato. Ora vediamo per il contratto. E su Gattuso..."

Brutto finale. Sconfitta a Napoli e quarto posto finale: la Lazio si aspettava ben altro. “Spiace, non volevamo finire quarti - dice il tecnico Simone Inzaghi -, sapevamo che l’Atalanta stava perdendo ...

Strade Bianche 2020: Van Der Poel, Alaphilippe e Sagan i grandi sconfitti sugli sterrati senesi

Dopo mesi di attesa il circus del ciclismo internazionale è finalmente tornato a dare spettacolo, con una Strade Bianche 2020 emozionante che ha inaugurato una stagione che si preannuncia già come pie ...

Brutto finale. Sconfitta a Napoli e quarto posto finale: la Lazio si aspettava ben altro. “Spiace, non volevamo finire quarti - dice il tecnico Simone Inzaghi -, sapevamo che l’Atalanta stava perdendo ...Dopo mesi di attesa il circus del ciclismo internazionale è finalmente tornato a dare spettacolo, con una Strade Bianche 2020 emozionante che ha inaugurato una stagione che si preannuncia già come pie ...