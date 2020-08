La Russia annuncia una vaccinazione di massa contro il Covid per ottobre. Mistero sul vaccino (Di sabato 1 agosto 2020) Le autorità russe stanno pianificando una vaccinazione di massa contro il coronavirus per il prossimo ottobre. Lo ha annunciato il Ministro della Salute Mikhail Murashko. Rimane però il Mistero sulla efficacia del vaccino russo, nonostante vari funzionari del paese abbiano detto che il primo vaccino potrebbe essere registrato addirittura il 10 agosto, sviluppato dall’Istituto pubblico Gamaleya di Mosca. Anthony Fauci, lo scorso 30 giugno, aveva dichiarato di sperare che Cina e Russia testassero il vaccino prima di somministrarlo ai cittadini. Lo stato ha intenzione di vaccinare per primi i medici e gli insegnanti: “Abbiamo in programma vaccinazioni su vasta scala per ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : L’annuncio della Russia: «A ottobre vaccinazione di massa». Ma è davvero possibile? - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: La Russia annuncia una vaccinazione di massa contro il Covid per ottobre. Mistero sul vaccino - HuffPostItalia : La Russia annuncia una vaccinazione di massa contro il Covid per ottobre. Mistero sul vaccino - zazoomblog : La Russia annuncia: “Pronto il vaccino per il coronavirus” - #Russia #annuncia: #“Pronto #vaccino… - PortalEducatori : #educatori (Vaccino Coronavirus, la Russia annuncia: «Vaccinazione di massa per ottobre». Ma è davvero possibile?)… -