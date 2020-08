La Russia annuncia per ottobre vaccinazioni di massa anti Covid. Ma è davvero possibile? (Di sabato 1 agosto 2020) Il parere dell’esperto: «Improbabile che abbiano già testato sicurezza ed efficacia del vaccino. Potrebbero farlo per decisione politica, facendo correre alla popolazione il rischio che il vaccino scelto non sia efficace nè sicuro» Leggi su corriere

