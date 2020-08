La ricetta delle reginelle, i dolcetti di Giusina (Di sabato 1 agosto 2020) Ancora un’altra ricetta di Giusina in cucina ed è la ricetta delle reginelle dolci, dei golosi biscotti palermitani che possiamo preparare e gustare ogni volta che vogliamo, dalla colazione alla merenda e in ogni altro momento della giornata. Le reginelle di Giusina possiamo conservarle per più giorni e saranno sempre ottime come il primo giorno. Il gusto del sesamo rende i dolci biscotti di Giusina una vera delizia. Sono biscotti della tradizione palermitana, una preparazione semplice, dolci con cui potrete stupire tutti, una vera coccola da provare. Il consiglio è di conservarli poi in una scatola di latta. Ecco la ricetta di Giusina in cucina per fare i biscotti reginelle e ... Leggi su ultimenotizieflash

giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: #Disoccupati La teoria dei #liberisti sulla #disoccupazione di #massa. La ricetta è la solita: abbassare (ancora) i sa… - luca3912 : @lanostalgia49 È una delle mode culinarie del momento, la cosiddetta “cucina destrutturata”. In pratica gli ingredi… - PiccoleRicette : Carote al bacon Avete mai pensato di avvolgere le carote nel bacon? Vi assicuro che sono la fine del mondo… Provate… - Raffaele_1024KB : RT @killermedia: Qui il @tg1online di @RaiUno, grazie a @AlmaGrandin, con la #DigitalTansformation delle #startup è diventato un Accelerato… - giocarmon : -.- Tisana di mele–Indicata per combattere le influenze stagionali è di facile preparazione. Poiché in questa ric… -