La nuova collocazione strategica della Cina (Di sabato 1 agosto 2020) Un segnale importantissimo, mentre Pechino “restringe” le sue linee produttive al suo interno o al suo estero vicinissimo, è il nuovo rapporto instauratosi tra la Turchia e gli Stati Uniti, per sostituire la stessa Cina come supply chain. Ovvio che la nuova “guerra fredda” tra Cina e Usa non possa non creare buone opportunità per Paesi come la Turchia che aspirano a entrare egemonicamente nell’Asia Centrale e, quindi, a restringere il peso della massa sinica, sia nel commercio globale che in quello regionale. E’ questa la moneta che, felicemente e senza particolari problemi, Ankara paga agli Usa per permettersi una politica autonoma in Maghreb, nel Mediterraneo orientale, nei Balcani e in Asia centrale, fino ad arrivare al sostegno ai musulmani dello Xingkiang in ... Leggi su ildenaro

