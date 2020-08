La movida in centro è troppo rumorosa: suore di clausura lasciano il convento (Di sabato 1 agosto 2020) Erano da oltre quattro secoli nel cuore di Praga, a piazza Hradcany, il quartiere del Castello, il più gettonato dai turisti ma anche dai giovani locali. Cacciate durante il periodo comunista, nel 1991 erano comunque tornate nel loro storico monastero. Ma alla fine il rumore della movida notturna ha fatto desistere le Carmelitane che hanno ristrutturato, grazie alle offerte di alcuni benefattori, una ex fattoria fuori città, che era stata di recente restituita alla Chiesa locale da parte delle autorità, e si sono trasferite nel luogo per loro decisamente più tranquillo. A raccontare la storia è la stessa Congregazione dei Carmelitani Scalzi, nel Bollettino informativo di luglio anche se la decisione del trasloco delle monache di Praga risale a qualche mese fa, prima dell’emergenza sanitaria che ha comunque rallentato presenze ... Leggi su ilfattoquotidiano

