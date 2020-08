La ministra Lamorgese: 'I tunisini verranno rimpatriati, non scappano dalla guerra' (Di sabato 1 agosto 2020) Rimpatri dei tunisini anche con le navi e controlli intensificati per gli stranieri che giungono in Italia: sono i "passi obbligati" annunciati dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : ministra Lamorgese Migranti con il Coronavirus trasferiti a Orte, Giuliani scrive alla ministra Lamorgese: "Subito un'ispezione" La Fune "Rimpatri più veloci" promette Di Maio. Lamorgese assicura: controlli sanitari su chi arriva

Il tema dei migranti al centro del confronto politico, dopo l'accordo nella maggioranza per modificare i decreti sicurezza di Salvini. Il ministro Di Maio minaccia di sospendere l'erogazione dei fondi ...

