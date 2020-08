“La mafia è diventata Cosa Mia”. Lirio Abbate ospite al Magna Grecia Awards. La vita in prima linea di un giornalista “eroe” (Di sabato 1 agosto 2020) “Dopo le stragi del ’92 Cosa Nostra ha capito che l’attacco diretto, violento allo Stato era controproducente. Da quel momento sempre di più lo Stato si è abbracciato alla mafia che non è stata la stessa Cosa del terrorismo, subito disinnescato e debellato. Non dimentichiamoci il comportamento degli stessi palermitani che si giravano dall’altro lato, e scrivevano lettere in cui si dicevano disturbati dal rumore delle sirene dei poliziotti che proteggevano Falcone. Oggi la mafia dei corleonesi non c’è più, è stata sconfitta, ha cambiato strategia: esibisce la sua potenza economica, in silenzio, ed è in grado di infilarsi ovunque, senza utilizzare sangue e delitti. Per la gente comune è come se non esistesse più, ma i ... Leggi su lanotiziagiornale

