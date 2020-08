La madre di Belen Rodriguez si sfoga su Instagram: "Basta con questo 'amore mio!'" (Di sabato 1 agosto 2020) Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, torna a far parlare. Il motivo è presto spiegato, Basta guardare il suo profilo Instagram per notare un post al vetriolo nella quale la donna se la prende con qualcuno che le ha riservato un'amara delusione."Quelle persone che non ti cercano, sono quelle a cui non manchi" si apre il messaggio "e coloro a cui non manchi, sono quelli che non ti vogliono bene". Il post continua così: La vita decide chi entra nella tua vita, ma decidi tu chi rimane. La verità fa male una sola volta e la bugia fa male per sempre. Ecco perché devi valorizzare chi ti valorizza, e non trattare come priorità chi ti tratta come un'opzione. Veronica rimarca con una didascalia piuttosto chiare: "E' così! Manca poco ai 60 anni! ... Leggi su blogo

