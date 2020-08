La guida di Wired alle serie di agosto (Di sabato 1 agosto 2020) Azione e avventura con le nuove stagioni di Strike Back, The Rain, Save Me Too, il caso true crime di Dirty John e l’adventure show World’s Toughest Race. Ancora: Lucifer 5 e Kidding con Jim Carrey. Ma anche grandi risate con la comedy Apple Ted Lasso e la serie animata Hoops. Lato film: Project Power con Jaime Foxx e, per i più piccoli, la pellicola tratta da Phineas & Ferb. Strike Back – settima stagione dal 4 agosto su Sky Atlantic e Now Tv https://www.youtube.com/watch?v=5TYLiHRm94A Tornano – restando esplosive – le avventure della Sezione 20 dei servizi segreti britannici, chiamata a rispondere alle minacce del terrorismo e della criminalità di tutto il mondo. Nel cast: Warren Brown, Daniel MacPherson, Alin Sumarwata e Jamie Bamber. The Rain – ... Leggi su wired

DarioConti1984 : L’Australia alza l’asticella nella lotta all’uso dello smartphone alla guida. - SimoneCaramanno : #smm L’Australia alza l’asticella nella lotta all’uso dello smartphone alla guida. - wireditalia : L’Australia alza l’asticella nella lotta all’uso dello smartphone alla guida. - SingolaritaTech : Le videocamere che rilevano se usi lo smartphone mentre guidi - RobRe62 : RT @wireditalia: Un rapido vademecum della Nasa per conoscere meglio tutti gli oggetti che si avvicinano alla nostra orbita, in un video. h… -

Ultime Notizie dalla rete : guida Wired La guida di Wired alle serie di agosto Wired.it Le videocamere che rilevano se usi lo smartphone mentre guidi

L’Australia alza l’asticella nella lotta all’uso dello smartphone alla guida avviando un programma di test di videocamere in grado di rilevare queste pericolose effrazioni. Si parte negli stati del Vi ...

Those Who Remain – Guida ai finali

Scopriamo come ottenere i tre epiloghi nel titolo sviluppato da Camel 101. Those Who Remain è un’avventura horror caratterizzata da una trama interessante tuttavia, come evidenziato in fase di recensi ...

L’Australia alza l’asticella nella lotta all’uso dello smartphone alla guida avviando un programma di test di videocamere in grado di rilevare queste pericolose effrazioni. Si parte negli stati del Vi ...Scopriamo come ottenere i tre epiloghi nel titolo sviluppato da Camel 101. Those Who Remain è un’avventura horror caratterizzata da una trama interessante tuttavia, come evidenziato in fase di recensi ...