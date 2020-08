La guerra di Trump al social dei ragazzi: 'Tik tok va vietato, è in mano alla Cina' (Di sabato 1 agosto 2020) Il presidente minaccia la chiusura della piattaforma perché, vista la proprietà cinese, potrebbe essere usata per spiare gli Stati Uniti. La società, Bytedance, proprietaria del social corre ai ripari ... Leggi su tg.la7

Il presidente minaccia la chiusura della piattaforma perché, vista la proprietà cinese, potrebbe essere usata per spiare gli Stati Uniti. La società, Bytedance, proprietaria del social corre ai ripari ...In un acceso tweet Donald Trump ha manifestato la volontà di rinviare le elezioni presidenziali che si terranno a novembre, soprattutto per i suoi timori nei confronti del voto per posta, a sua detta ...