La Francia si fa beffa dell’Italia e ci rimanda i migranti. E il governo Conte dice pure grazie (Di sabato 1 agosto 2020) Non solo dai migranti, che continuano a sbarcarle sotto il naso mentre lei fa la voce dura e bolla il fenomeno come “inaccettabile”. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ora viene beffata anche dai suoi pari. E con lei l’Italia. A ben vedere, infatti, il tanto sbandierato incontro con il suo omologo francese, Gérald Darmanin, pare proprio si sia risolto in un boomerang per l’Italia, che blinda, sì, i suoi confini con l’aiuto della Francia, ma per tenersi i clandestini “in casa”. L’accordo per la polizia di frontiera “Ho detto al ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin al Viminale, che la crisi tunisina non può essere gestita da un solo Paese per tutta l’Europa”, ha spiegato Lamorgese in un’intervista al ... Leggi su secoloditalia

Max79863712 : RT @SecolodItalia1: La Francia si fa beffa dell’Italia e ci rimanda i migranti. E il governo Conte dice pure grazie - SecolodItalia1 : La Francia si fa beffa dell’Italia e ci rimanda i migranti. E il governo Conte dice pure grazie… - PPIHAD : #basilicata oltre il danno la beffa quando mancano i controlli oltre al danno #ambientale il danno economico..... i… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia beffa Mauro Icardi, nuova beffa all'Inter: tifosi furiosi Virgilio Sport Immigrazione, Italia beffata dalla Francia. Salvini: "Governo incapace"

Altro che accordo per aiutare l'Italia a gestire i flussi migratori e sciogliere una volta per tutte il nodo immigrazione. L'ultimo incontro avvenuto a Villa Medici a Roma tra il ministro dell'Interno ...

Pagelle PSG-Lione 6-5 (d.c.r.), voti e tabellino finale Coppa di Lega francese 2019/2020

Le pagelle, il tabellino e i voti di PSG e Lione, finale della Coppa di Lega francese 2019/2020. Gli uomini di Tuchel trionfano alla lotteria dei rigori: dopo il pari a reti inviolate nei tempi regola ...

Altro che accordo per aiutare l'Italia a gestire i flussi migratori e sciogliere una volta per tutte il nodo immigrazione. L'ultimo incontro avvenuto a Villa Medici a Roma tra il ministro dell'Interno ...Le pagelle, il tabellino e i voti di PSG e Lione, finale della Coppa di Lega francese 2019/2020. Gli uomini di Tuchel trionfano alla lotteria dei rigori: dopo il pari a reti inviolate nei tempi regola ...