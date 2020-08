La figlia di De Crescenzo sul manifesto leghista col volto del padre: “Gesto non rispettoso ma Napoli e resto d’Italia hanno risposto in massa” (Di sabato 1 agosto 2020) “Non è stato un gesto molto rispettoso, ma Napoli, come il resto d’Italia, ha risposto in massa e anche la gente non l’ha trovato un accostamento educato. Mi avrebbe fatto piacere se il post fosse stato tolto”. Così, ai microfoni dei “Barba&Capelli”, su Radio Crc, Paola De Crescenzo, figlia dello scrittore scomparso un anno fa, ha commentato il manifesto pubblicato su Facebook da Severino Nappi, candidato della Lega con Stefano Caldoro per le elezioni regionali campane. Sull’immagine, ancora online sulla pagina dell’ex vice-coordinatore regionale di Forza Italia, da poco passato al Carroccio, campeggiano il volto di Luciano De Crescenzo, associato al simbolo della Lega e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : figlia Crescenzo La figlia di De Crescenzo sul manifesto leghista col volto del padre: “Gesto non rispettoso ma Napoli e… Il Fatto Quotidiano A Napoli una targa ricorda Luciano De Crescenzo

Luciano De Crescenzo, una targa alla memoria in vicoletto Belledonne a Chiaia

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - Dopo il murale ai Quartieri Spagnoli, è stata inaugurata in vicoletto Belledonne a Chiaia una targa per ricordare Luciano De Crescenzo. Ad ottobre il Comune di Napoli gli ded ...Dopo il murale ai Quartieri Spagnoli, è stata inaugurata in vicoletto Belledonne a Chiaia una targa per ricordare Luciano De Crescenzo. Ad ottobre il Comune di Napoli gli dedicherà una strada. «C'è un ...