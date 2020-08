La famiglia di Emanuela Orlandi fa analizzare alcune ossa del cimitero in Vaticano (Di sabato 1 agosto 2020) AGI - La famiglia di Emanuela Orlandi, la quindicenne figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia, scomparsa misteriosamente il 22 giugno 1983, ha deciso di fare esaminare alcuni frammenti ossei che erano stati trovati all'interno del cimitero Teutonico in Vaticano. Il legale della famiglia, Laura Sgrò, all'AGI spiega che si tratta di "58 campioni che il Vaticano non aveva ritenuto di analizzare". "Riteniamo opportuno portare a termine gli esami - continua Sgrò -. Di certo non possiamo accontentarci di una valutazione fatta esclusivamente in modo visivo". I 58 campioni saranno quindi analizzato in un laboratorio: "Ci sarà l'analisi del Carbone 14 e poi, se ci saranno le condizioni, l'esame del Dna", prosegue ... Leggi su agi

