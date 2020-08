La continuità assistenziale (ex guardia medica) torna a Legnano (Di sabato 1 agosto 2020) “La sede del servizio di continuità assistenziale sarà presto collocata nelle strutture del vecchio ospedale di Legnano. La precedente ubicazione, senza sala d’aspetto, non assicurava le prescrizioni previste per l’emergenza Covid“. Lo afferma l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. “Ats Città Metropolitana di Milano e l’Asst Ovest Milanese – spiega l’assessore Gallera – nel corso della fase più delicata della pandemia hanno dovuto individuare con urgenza una nuova sede per accogliere le Unità speciali di continuità assistenziale e il servizio di guardia medica. Infatti, l’Azienda sanitaria territoriale aveva indicato la sede di Parabiago (a 15 minuti da ... Leggi su laprimapagina

