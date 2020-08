La Casa di Carta 5: il gran finale della serie (Di sabato 1 agosto 2020) Come annunciato da Netflix, “La Casa di Carta 5” sarà l’ultima parte della serie, che si concluderà con un finale esplosivo. Le riprese partiranno il 3 agosto e si terranno in Spagna, Danimarca e Portogallo. Netflix ha annunciato la quinta e ultima parte de “La Casa di Carta“, creata da Alex Pina e prodotta da Vancouver Media. Le riprese inizieranno il 3 agosto e si terranno in SpagnaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

akobsara : @The__Bing girano la casa di carta in danimarc??? - kallac_carta : RT @kallac_carta: Dovunque ci troviamo riportiamo a casa ricordi da conservare.. - Vincen_2 : #DeLuca obbliga i gestori di ristoranti e locali campani, già in sofferenza, ad identificare le persone e conservar… - simonabastiani : La Casa di Carta chiude alla quinta stagione - SuperVicky90 : RT @ritacels: Chi guarda la casa di carta parcheggia sulle strisce gialle -