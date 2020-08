La bufala della leonessa che morde i testicoli al compagno per spronarlo a fare sesso (Di sabato 1 agosto 2020) Ci sono dei post che spesso vengono condivisi in modo scherzoso, ma che diventano talmente virali da diventare delle post verità, ovvero delle verità universalmente accettate perché “lo dicono tutti”. La storia è piena di esempi simili, e per storia non ci riferiamo solo a quella del web. Vi parliamo di due foto che ritraggono un leone e una leonessa, quest’ultima intenta a mordicchiare i “gioielli di famiglia” del malcapitato maschio. Le foto sono vere, ma la didascalia che accompagna le stesse non lo è affatto. “Quando le leonesse sono in calore, fanno molto sesso in un solo giorno. Dalle 20 alle 40 volte; è la leonessa che chiede di accoppiarsi al maschio. E se un maschio è stanco e non riesce a starle dietro lei per punizione le ... Leggi su giornalettismo

