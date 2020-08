Karnezis convocato contro la Lazio, per la serata d’addio al San Paolo (Di sabato 1 agosto 2020) Nonostante un addio ormai segnato, in vista del match di stasera contro la Lazio, Karnezis è stato convocato a sorpresa da mister Gennaro Gattuso: per il greco sarà l’occasione per salutare il San Paolo, anche se senza pubblico, e dire così addio alla piazza partenopea. Karnezis infatti saluterà il Napoli al termine della stagione essendo stato inserito nell’affare Osimhen con il Lille. Per il portiere un triennale e uno stipendio pari a quello che percepisce con gli azzurri. L'articolo Karnezis convocato contro la Lazio, per la serata d’addio al San Paolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

