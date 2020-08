Juventus, Sarri: «Dybala in campo. Lione? La paura ci farà bene» (Di domenica 2 agosto 2020) Maurizio Sarri ha parlato al termine della festa Scudetto della Juventus: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della festa Scudetto. Lione – «Mi ha sorpreso il fatto che fisicamente stessero veramente bene. Non sembravano una squadra che non giocavano da tanto tempo. Questo è un periodo particolare, ora dovremmo ricaricare soprattutto le energie mentali e nervose prima che quelle fisiche. Ora dobbiamo essere bravi a riattaccare tutte le spine». TORNARE AD ESSERE JUVE – «Un po’ di paura ci può far bene. Un calo di attenzione e determinazione lo abbiamo avuto. Ora ... Leggi su calcionews24

