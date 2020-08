Juventus-Roma, Rocchi: “La miglior fine che potessi immaginare. Ecco cosa voglio fare adesso” (Di domenica 2 agosto 2020) Il direttore di gara Gianluca Rocchi si ritira ufficialmente.Dopo 263 partite arbitrate in Serie A, Gianluca Rocchi ha deciso di dire addio al calcio: uno degli arbitri più importanti degli ultimi anni, riuscendo ad arbitrare anche ai Mondiali di Russia e dirigendo la finale di Europa League tra il Chelsea e l'Arsenal.Al termine della gara tra la Juventus e la Roma, ultima della sua carriera, Rocchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport manifestando tutta la sua emozione per la scelta di ritirarsi in via definitiva dopo venti anni di carriera:"Devo essere sincero: ringrazio sia Roma che Juventus per avermi fatto vivere l'ultimo momento della mia carriera in maniera indimenticabile. Soprattutto ... Leggi su mediagol

