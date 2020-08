Juventus – Roma – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di sabato 1 agosto 2020) Big match per Juventus e Roma, squadre impegnate oggi 1 agosto alle ore 20.45 che chiuderanno il campionato di Serie A con una sfida che non ha più valore in termini di classifica, avendo entrambe raggiunto i rispettivi obiettivi. La Juventus ha vinto il 9° scudetto di fila, e la Roma con l’ultima vittoria si è guadagnata l’accesso diretto alla prossima Europa League Juventus – Roma – Probabili formazioni Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Frabotta; Rabiot, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia. Roma (3-4-2-1): Fuzato; Cetin, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; ... Leggi su giornal

juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! Live ?? - JuventusTV : #JuveRoma: i gol in 3? stadi di @delpieroale Delle Alpi, Olimpico, Allianz Stadium: le magie di Alex contro i gia… - tuttosport : #Juve-#Roma, #CristianoRonaldo non convocato. #Immobile ha vinto la #ScarpadOro ?? ?? - planetwin365ita : La #Juventus chiude la stagione di #seriea con il 9°scudetto consecutivo già in tasca. La #Roma non vince a Torino… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? Juventus-Roma, le probabili formazioni: debutto per Fuzato e Calafiori. Fonseca lancia dall'inizio il portiere brasi… -