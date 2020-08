Juventus-Roma, Paratici: “Zaniolo è bravo, ma ora pensiamo al Lione” (Di sabato 1 agosto 2020) “Il presidente ci ha ringraziato? È il primo che va ringraziato, per la passione che ci mette nel suo lavoro e per tutto il supporto e la fiducia che ci dimostra ogni giorno. Lione? Non è una partita a far cambiare le idee di una società in merito al giudizio della stagione. Vincere uno scudetto è sempre qualcosa di straordinario, sono nove anni che lo vinciamo. Se ce lo avessero detto dieci anni fa non ci avremmo creduto. Quindi, iniziamo ad apprezzare com’è andata questa stagione. Ringrazio anche la Lega per averci permesso di portare a termine il campionato dopo la pandemia. Zaniolo? È un bravo calciatore, ma adesso pensiamo alle partite che dobbiamo giocare”. Queste le parole di Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, nel pre-partita di ... Leggi su sportface

