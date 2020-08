Juventus-Roma, ore 20.45: le probabili formazioni (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo aver messo in bacheca il nono Scudetto consecutivo, la Juventus ospita la Roma di Paulo Fonseca per cercare di dimenticare il brutto ma indolore ko di Cagliari e iniziare a pensare alla Champions League. Vediamo le probabili formazioni della sfida dell'Allianz Stadium di Torino. Juventus Sarri risparmia qualche giocatore in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione. Con Szczesny in porta, la difesa sarà completata da Cuadrado, Rugani, Demiral e Danilo, con Alex Sandro in... Leggi su 90min

juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! Live ?? - JuventusTV : #JuveRoma: i gol in 3? stadi di @delpieroale Delle Alpi, Olimpico, Allianz Stadium: le magie di Alex contro i gia… - tuttosport : #Totti pesca nella #Juventus: preso il talento #Hasa dall'Under16 bianconera ?? - MaxScherzyIT : @FabioCasalucci Che la Juventus sia MOLTO interessata a Zaniolo e non da oggi è vero ,come anche il fatto che la ro… - infoitsport : Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: spazio a Fuzato, Calafiori e Villar -