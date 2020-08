Juventus-Roma, le probabili formazioni del match (Di sabato 1 agosto 2020) L’Allianz Stadium apre la scena a Juventus-Roma, ultima partita del campionato di Serie A: le probabili formazioni del match All’Allianz Stadium, Juventus-Roma si sfidano nel match valido per la 38^ giornata di Serie A. Una partita che ha il sapore di amichevole. I bianconeri hanno già conquistato lo scudetto e i capitolini hanno ipotecato il quinto posto, valido per l’accesso diretto in Europa League Previste molto rotazioni per favorire una ripresa fisica di entrambe le squadre in vista delle competizioni europee. A rischio sia la presenza di Cristiano Ronaldo sia di Dzeko. La partita potrebbe regalare molti giovani con voglia di mettersi in mostra. Una vetrina che potrebbe far gola a molti scopritori di talenti. Il ... Leggi su zon

