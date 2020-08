Juventus-Roma, le formazioni ufficiali (Di sabato 1 agosto 2020) Sono state rese note le formazioni di Juventus e Roma, big match della 38esima giornata Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Frabotta; Rabiot, Muratore, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia. All. Sarri Roma (3-4-2-1): Fuzato; Fazio, Ibanez, Smalling; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic. All. Fonseca Foto: twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

