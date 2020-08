Juventus Roma, le formazioni ufficiali: sorpresa sulla sinistra per Sarri (Di sabato 1 agosto 2020) Juventus Roma – Sono ufficiali le formazioni del match di questa sera tra la squadra di Maurizio Sarri e quella di Paulo Fonseca. Padroni di casa senza Cristiano Ronaldo, nemmeno convocato e Paulo Dybala. Spazio a tanti giovani anche per i giallorossi che puntano in attacco su Kalinic e non su Edin Dzeko in vista della gara di Europa League contro il Siviglia. Juventus Roma: le formazioni ufficiali Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, Rugani, Bonucci, Frabotta, Matuidi, Rabiot Muratore, Higuain, Zanimacchia, Bernardeschi Leggi anche: Ravanelli Juvents, stagione positiva: bianconeri favoriti sul Lione Roma (3-4-2-1): Fuzato, Smalling, Ibanez,Fazio, Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori, ... Leggi su juvedipendenza

