Juventus-Roma, Kalinic pareggia allo Stadium: gol di testa (VIDEO) (Di sabato 1 agosto 2020) Nikola Kalinic pareggia i conti all’Allianz Stadium nella trentottesima giornata di Serie A tra Juventus e Roma. Il centravanti giallorosso trova la girata vincente di testa per l’1-1: a perdere la marcatura è Rugani che non contiene Kalinic lasciandolo colpire. I bianconeri si fanno riprendere dopo la rete iniziale di Gonzalo Higuain. Per Sarri e Fonseca è fondamentale non subire infortuni in vista degli appuntamenti europei. Leggi su sportface

