Juventus-Roma, i convocati di Maurizio Sarri: out CR7, Dybala, De Ligt e Pjanic (Di sabato 1 agosto 2020) In vista del match Juventus-Roma, valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2019/2020, il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei convocati. Tante assenze pesanti per la Juventus, che non potrà contare su Cristiano Ronaldo, Dybala, Pjanic e De Ligt, tutti a riposo probabilmente per preservarli in vista dell’impegno di Champions League contro il Lione. Di seguito la lista completa: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellin, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta. Centrocampisti: Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Peeters. Attaccanti: Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia. I ... Leggi su sportface

