Juventus-Roma 1-3: le pagelle della squadra allenata da Maurizio Sarri (Di sabato 1 agosto 2020) E' terminata la partita tra Juventus e Roma, partita della 38esima giornata di Serie A, stagione 2019/2020. Di seguito le pagelle della formazione guidata da Maurizio Sarri. Szczesny 6 - Per poco non intuisce il calcio di rigore di Perotti. Non può nulla sugli altri gol, bene nelle altre occasioni. (Dal 72') Pinsoglio 6 - Esordio per lui. Danilo 5 - Si fa infinocchiare dal 2002 Calafiori in occasione del rigore. Partita pigra. Meglio quando si fa trovare in attacco, in buona posizione, che in... Leggi su 90min

