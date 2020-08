Juventus, i convocati: il campionato di Cristiano Ronaldo è finito (Di sabato 1 agosto 2020) E’ finito in anticipo il campionato di Cristiano Ronaldo, il calciatore della Juventus non è stato convocato per l’ultima gara contro la Roma. Sarà dunque Immobile il capocannoniere della stagione 2019-2020. Assente anche il difensore De Ligt, ci sono invece Chiellini e Demiral. Juventus, i convocati Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta Centrocampisti: Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Peeters Attaccanti: Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia Juve, Tacchinardi a CalcioWeb: “Sarri è l’uomo giusto, arriverà qualcuno a centrocampo. Battibecchi squadra-allenatore? Anche nel mio ... Leggi su calcioweb.eu

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Cristiano Ronaldo non convocato per #JuveRoma ????? - MomentiCalcio : Juventus-Roma, i convocati di Sarri: fuori Ronaldo, spazio ai ragazzi dell’under 23 - CalcioWeb : #Juventus, i convocati: il campionato di #CristianoRonaldo è finito - - rivistalaroma : JUVENTUS-ROMA. I convocati Juve: out #Ronaldo <Rivista LA ROMA> ( - infoitsport : Juventus-Roma, i convocati di Sarri: assenti Ronaldo e de Ligt -