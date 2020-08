Juventus, i convocati di Sarri per la Roma: out Ronaldo (Di sabato 1 agosto 2020) Di seguito la lista dei convocati diramata dal tecnico della Juventus Maurizio Sarri: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: Chiellin, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta Centrocampisti: Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Peeters Attaccanti: Cuadrado, Higuaín, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia FOTO: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Cristiano Ronaldo non convocato per #JuveRoma ????? - RaiSport : #Ronaldo e #DeLigt non convocati per la #Roma ? Maurizio #Sarri punterà verosimilmente su molti talenti dell'… - teladoiotokyo : Juventus-Roma - I convocati da Maurizio Sarri: out Cristiano Ronaldo: Sono 24 i convocati da Maurizio Sarri, tecnic… - MomentiCalcio : Juventus-Roma, i convocati di Sarri: fuori Ronaldo, spazio ai ragazzi dell’under 23 - CalcioWeb : #Juventus, i convocati: il campionato di #CristianoRonaldo è finito - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus convocati I convocati della Juventus per la Roma: out Cristiano Ronaldo, c'è Chiellini Goal.com Cagliari, i convocati per il Milan: torna Nandez, Joao e Ragatzu out

I convocati di Zenga per Milan-Cagliari, ultima giornata del campionato di Serie A 2019/20: fuori Rog e Joao Pedro, torna Nandez dopo la squalifica Il Cagliari comunicato i convocati per l’ultima part ...

Juventus-Roma - I convocati da Maurizio Sarri: out Cristiano Ronaldo

Ultimo atto di Serie A questa sera per l' AS Roma che alle 20,45 affronterà la Juventus all' Allianz Stadium.

I convocati di Zenga per Milan-Cagliari, ultima giornata del campionato di Serie A 2019/20: fuori Rog e Joao Pedro, torna Nandez dopo la squalifica Il Cagliari comunicato i convocati per l’ultima part ...Ultimo atto di Serie A questa sera per l' AS Roma che alle 20,45 affronterà la Juventus all' Allianz Stadium.