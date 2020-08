Juventus festeggia lo scudetto: Chiellini alza la coppa in cielo (VIDEO) (Di sabato 1 agosto 2020) La Juventus festeggia lo scudetto, il nono di fila per un decennio trionfale. Nonostante la sconfitta odierna contro la Roma per 3-1, i bianconeri alzano al cielo la coppa con il proprio capitano, Giorgio Chiellini. Festa vera all’Allianz Stadium di Torino, anche se tra pochi giorni gli uomini di Maurizio Sarri saranno impegnati nel ritorno degli ottavi di Champions: una partita fondamentale quella con il Lione per inseguire il sogno europeo. 🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊 CAMPIONI!!!!! #Stron9er pic.twitter.com/ZoKOeXEVWa — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@Juventusfc) August 1, 2020 Leggi su sportface

La Juventus festeggia lo scudetto, il nono di fila per un decennio trionfale. Nonostante la sconfitta odierna contro la Roma per 3-1, i bianconeri alzano al cielo la coppa con il proprio capitano, Gio ...

