Juventus: Demiral, ritorno al futuro. Ultima chiamata Higuain (Di sabato 1 agosto 2020) Guardarsi indietro e vedere l'ombra, il ginocchio che gira, il dolore. Sei mesi di stop dopo un gol all'Olimpico e quattro gare da titolare. Juve-Roma, in classifica, non ha più nulla da dire, ... Leggi su gazzetta

_juvenews : Juventus: Demiral, ritorno al futuro. Ultima chiamata Higuain - misorecordsuk : Juventus: Demiral, ritorno al futuro. Ultima chiamata Higuain #Juve #Juventus - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #juventus, #Demiral, ritorno al futuro. Ed è ultima chiamata per #Higuain #JuveRoma - sportli26181512 : Demiral, ritorno al futuro. E per il Pipita è l'ultima chiamata: Demiral, ritorno al futuro. E per il Pipita è l'ul… - Gazzetta_it : #juventus, #Demiral, ritorno al futuro. Ed è ultima chiamata per #Higuain #JuveRoma -