Juric alla vigilia di Genoa – Verona: “Massima attenzione, chi ama il calcio onora questo impegno” (Di sabato 1 agosto 2020) L’allenatore del Verona Juric ha parlato ai microfoni dei giornalisti nella conferenza stampa in preparazione alla XXXVIII giornata di Serie A che vedrà i gialloblu ospiti del Genoa al Marassi. «L’ultima partita col Genoa? Pretendo che i ragazzi facciano una partita seria, interpretata nel modo giusto, sempre con la massima attenzione. Chi ama il calcio, come noi, è giusto che onori questo impegno, ed è questo il modo in cui la stiamo preparando, qualsiasi altro tipo di discorso non può che darmi fastidio, e tanto. Avremo nuovamente Rrahmani, mentre in porta ci sarà ancora Radunovic, che si è meritato la riconferma» Juric parla anche del ... Leggi su sport.periodicodaily

SciabolataFFP : Ivan #Juric alla GdS: «Il passaggio da calciatore ad allenatore fu facilissimo, volevo smettere di giocare, per me… - ciccicocco72 : @KatanecSreko @AndreaBozzano Juric schifato da queste illazioni .. i ragazzi se la giocheranno fino alla fine ... m… - VincePastore : “Sono andato a fare il volontario alla mensa dei poveri più di una volta a Verona, ma è più quello che hanno dato l… - GiusCheGuevara : @PCarponi @delinquentweet #Lecce #Genoa ma io mi stupirei davvero se il Verona fermasse il Genoa...l'Udinese ha fat… - SciabolataFFP : possano essere troppo 'morbide' nell'affrontare la squadra che con la propria si sta contendendo la permanenza in S… -