Jason Momoa, 5 lezioni di stile che abbiamo imparato dall'attore (Di sabato 1 agosto 2020) Jason Momoa è sulla bocca di tutti: attore e modello tra i più sexy della storia, ha una bellezza primitiva unita a un fascino rude che fa breccia in tanti cuori. Celebre per la sua interpretazione di Ronon Dex nella serie Stargate Atlantis, di Khal Drogo ne Il Trono di Spade, di Aquaman nel DC Extended Universe e di Conan il barbaro nel film del 2011 Conan the Barbarian, è un’icona sexy a tutto tondo. Nato il 1° agosto del 1979 a Honolulu (tanto per essere ancora più cool, è hawaiano), oggi compie 41 anni coronati da tanti successi professionali e di cuore. È sposato con l'attrice Lisa Bonet (la Denise della sitcom statunitense I Robinson) dalla quale ha avuto due figli; è il patrigno di Zoë Kravitz, nata dal primo matrimonio della Bonet con Lenny Kravitz. ... Leggi su gqitalia

zazoomblog : Jason Momoa 41 anni in 5 personaggi «leggendari» - #Jason #Momoa #personaggi #«leggendari» - zazoomblog : I 41 anni di Jason Momoa il gigante sexy che ha occhi solo per la moglie (Lisa Bonet) - #Jason #Momoa #gigante… - VanityFairIt : Buon compleanno all'attore Jason Momoa, interprete di Acquaman, che compie 41 anni. Qui l'oroscopo dei nativi del… - DRepubblicait : Tanti auguri a Jason Momoa che compie 41 anni col suo fascino 'wild' - DRepubblicait : Jason Momoa compie 41 anni: tanti auguri a uno degli attori più desiderati di Hollywood [aggiornamento delle 01:00] -