Italia-Bosnia, per ora impossibile a Firenze causa Covid: ipotesi estero (Di sabato 1 agosto 2020) Italia-Bosnia, per ora impossibile a Firenze causa Covid, ipotesi estero ovviamente da valutare previo condizioni di sicurezza ottimali Italia-Bosnia, per ora impossibile a Firenze causa Covid, ipotesi estero ovviamente da valutare previo condizioni di sicurezza ottimali. QUATTRO SETTEMBRE- 4 settembre, ovvero esordio in Nations League. Rimane in dubbio è la sede ospitante. Attualmente la gara dovrebbe disputarsi a Firenze, ma non è certo. La Bosnia è attualmente uno dei Paesi per i quali vale il blocco di ingresso in Italia. Da qui a ... Leggi su calcionews24

FiorentinaUno : ITALIA-BOSNIA, Sede a rischio: ad oggi non si può giocare a Firenze per il Covid. Ipotesi estero - alinabozzi : RT @GiovanniSergi8: Spiegatemi perché la mia fidanzata dalla Bosnia non può entrare in Italia mentre nel frattempo nel nostro paese succede… - BombeDiVlad : ?? #Italia, a rischio il match di #NationsLeague a Firenze contro la #Bosnia ?? Ecco perchè... #LBDV… - violanews : Nations League, Italia-Bosnia a settembre: Firenze sede a rischio - - laziopress : Nazionale, Italia-Bosnia: si gioca, ma non a Firenze -