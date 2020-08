Italia accerchiata dal virus: 75,1 contagi ogni 100mila abitanti in Romania e 53,6 in Spagna. Altri 1.300 casi in Francia e 955 in Germania (Di sabato 1 agosto 2020) La mappa del contagio in Europa parla chiaro: nonostante in Italia i nuovi casi siano in aumento e l’indice Rt sia a 0,98, i rischi maggiori arrivano dall’estero. La situazione peggiore è in Romania, dove negli ultimi 14 giorni sono stati registrati 75,1 nuovi contagi ogni 100mila abitanti. Un tasso di diffusione altissimo, seguito da 53,6 della Spagna e 46,8 della Bulgaria. Nel nostro Paese, invece, sono 5,7 i casi ogni 100mila abitanti. A fornire i dati è il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, organo indipendente dell’Unione, a ulteriore conferma dei bollettini nazionali diffusi in queste ore. In ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Oggi su Rep: ?? Coronavirus, allarme dalla Spagna alla Romania. E ora l’Italia si scopre accerchiata [di ELENA DUSI] - fattoquotidiano : Italia accerchiata dal virus: 75,1 contagi ogni 100mila abitanti in Romania e 53,6 in Spagna. Altri 1.300 casi in F… - DVD23690077 : RT @fattoquotidiano: Italia accerchiata dal virus: 75,1 contagi ogni 100mila abitanti in Romania e 53,6 in Spagna. Altri 1.300 casi in Fran… - MargiePedersen : RT @fattoquotidiano: Italia accerchiata dal virus: 75,1 contagi ogni 100mila abitanti in Romania e 53,6 in Spagna. Altri 1.300 casi in Fran… - masterofmate : RT @fattoquotidiano: Italia accerchiata dal virus: 75,1 contagi ogni 100mila abitanti in Romania e 53,6 in Spagna. Altri 1.300 casi in Fran… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia accerchiata Italia accerchiata dal virus: 75,1 contagi ogni 100mila abitanti in Romania e 53,6 in Spagna Il Fatto Quotidiano Treni, caos distanziamento. Locatelli: "Serve riflessione. Rischio ripresa contagi"

Roma, 1 agosto 2020 - "Stupisce un po', per non dire che sconcerta, la decisione assunta di porre fine al distanziamento sui treni". Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locate ...

Treni senza distanziamento, è bufera. Il governo: «No a convogli pieni». Le linee guida

«Si dà un messaggio sbagliato, l'Italia è accerchiata da Paesi in cui la curva sale e qui si dice stop al distanziamento - aggiunge D'Amato -. Ricordo che Roma è la principale destinazione dei treni ...

Roma, 1 agosto 2020 - "Stupisce un po', per non dire che sconcerta, la decisione assunta di porre fine al distanziamento sui treni". Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locate ...«Si dà un messaggio sbagliato, l'Italia è accerchiata da Paesi in cui la curva sale e qui si dice stop al distanziamento - aggiunge D'Amato -. Ricordo che Roma è la principale destinazione dei treni ...