Investito e ferito alla testa: come hanno massacrato il carabiniere a Castellammare (Di sabato 1 agosto 2020) ferito gravemente alla testa mentre cercava di separare alcuni ragazzi che stavano litigando. A Castellammare un carabiniere di 37 anni è stato massacrato di botte dopo essere intervenuto per sedare una rissa scoppiata per un incidente tra due giovani in scooter. L'appuntato 37enne, effettivo alla stazione di Gragnano ma in quel momento fuori servizio, stava passeggiando con la moglie e alcuni familiari quando si è ritrovato in mezzo al caos. Preso a calci e pugni con un casco e una sedia ha perso conoscenza: le ferite gli hanno provocato una seria emorragia che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Gli aggressori sono fuggiti via ma le indagini da parte dei carabinieri per identificarli sono in corso. Leggi su iltempo

