‘Invasione di campo’, la terza sfida del format ‘olimpico’ di Anteprima24 (VIDEO) (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Anno 2020, quello delle Olimpiadi, della fiaccola, delle medaglie. Tutto rinviato all’anno prossimo! Ma noi di Anteprima24, grazie alla disponibilità di 10 sportivi campani, le Olimpiadi le giochiamo a modo nostro. Dieci atleti, dieci sport, dieci domande: ognuno dei partecipanti invade la disciplina dell’altro, rispondendo a quesiti sullo sport che pratica il diretto avversario. Nasce INVASIONE DI CAMPO, il format sportivo dell’estate di ANTEPRIMA 24. Dopo il doppio pari nelle prime due sfide (vedi come è andata nei VIDEO in fondo alla pagina), si affrontano oggi MAXIME MBANDA, rugbysta delle Zebre, padre congolese e madre sannita. Oltre alle grandi prestazioni in campo, si è contraddistinto nel sociale, durante il periodo della pandemia, ricevendo ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : #Salvini: Gli atti parlano chiaro. Il comandante ha rifiutato tutte le soluzioni proposte da vari Paesi. Era eviden… - AlessandroCochi : @rep_roma Invasione di campo direi proprio,fuga in avanti,nessuna concertazione ai tavoli ,assegnazione diretta sen… - Ginka20051964 : RT @Massimo10489625: ???? #INVASIONE Quelle case popolari diventate un'enclave rom: 'Così hanno occupato tutto' «...assegnatarie ormai son… - Massimo10489625 : ???? #INVASIONE Quelle case popolari diventate un'enclave rom: 'Così hanno occupato tutto' «...assegnatarie ormai… - VittoriaB12 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Gli atti parlano chiaro. Il comandante ha rifiutato tutte le soluzioni proposte da vari Paesi. Era evidente… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Invasione campo’