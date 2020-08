Inter, Marotta sincero: “Brozovic sarà sanzionato. L’arrivo di Messi? Fantacalcio” (Di sabato 1 agosto 2020) Gran lavoro per Beppe Marotta in questi ultimi giorni. Nonostante il campionato dell’Inter sia particolarmente finito, fra vicende extra-campo e rumor di mercato l’amministratore delegato dell’Inter ha avuto parecchie questioni di cui occuparsi. Prima il caso Brozovic e il litigio al pronto soccorso, poi le voci di merato su Leo Messi Ai microfoni di DAZN Marotta ha spiegato: “ Brozovic? Ora giochiamo, l’argomento lo abbiamo valutato e lo esamineremo con lui. sanzionato? Mi pare abbastanza scontato. Ndombelé? Ogni giorno si parla di trattative avviate, poi in pratica affronteremo al momento opportuno il rinnovamento della rosa che merita grande rispetto per il cammino importante fatto. Le opportunità di mercato le valuteremo a bocce ... Leggi su sportfair

