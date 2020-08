Inter, durissimo attacco di Conte al club: "Ho avuto pochissima protezione!" (Di domenica 2 agosto 2020) Non ha visto riconosciuto il suo lavoro? E' una delle domande poste ai microfoni di 'Sky' ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter, dopo la vittoria contro l'Atalanta e la fine del campionato. Leggi su tuttonapoli

73_Ros : RT @CliffBurton8256: Vincerlo di 1 sull'Inter. Ho il mondo in mano ed è durissimo - _smicera : RT @pap1pap: Dura a livello personale... Normale, allenare da gobbo all'inter deve essere durissimo. - maespo69 : RT @TuttoMercatoWeb: Durissimo attacco di Conte all'Inter: 'Ho trovato scarsissima protezione da parte del club' - andrea_pecchia : #Conte: 'Ho trovato scarsissima protezione da parte del club'. Mamma quanto piagne... #AtalantaInter #2agosto - Max_Alle : RT @pap1pap: Dura a livello personale... Normale, allenare da gobbo all'inter deve essere durissimo. -

L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato prima a DAZN e poi a SKY non risparmiando le critiche alla sua società. Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN: ...Dopo la vittoria con l’Atalanta, che ha permesso all’Inter di chiudere il campionato al secondo posto, Antonio Conte non ha perso l’occasione per lanciare l’ennesima provocazione: “Il gap con la Juven ...